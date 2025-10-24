Us Città di Fasano a Sarno con il nuovo acquisto il centrale olandese Loeffen

Brindisireport.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Neanche il tempo di festeggiare per il successo ai rigori nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Savoia, che è già tempo di tornare in campo per l'Us Città di Fasano, che alle ore 15 di domenica sarà impegnato nello stadio “Felice Squitieri” di Sarno, contro la Sarnese, nel match. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Us Città di Fasano a Sarno con il nuovo acquisto, il centrale olandese Loeffen - La formazione campana, guidata da Carmine Parlato, punta da par suo a far bene al cospetto della capolista, anche per venir fuori da un periodo non pro ... today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Us Citt224 Fasano Sarno