Us Città di Fasano a Sarno con il nuovo acquisto il centrale olandese Loeffen
FASANO - Neanche il tempo di festeggiare per il successo ai rigori nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Savoia, che è già tempo di tornare in campo per l'Us Città di Fasano, che alle ore 15 di domenica sarà impegnato nello stadio "Felice Squitieri" di Sarno, contro la Sarnese, nel match.
Us Città di Fasano a Sarno con il nuovo acquisto, il centrale olandese Loeffen - La formazione campana, guidata da Carmine Parlato, punta da par suo a far bene al cospetto della capolista, anche per venir fuori da un periodo non pro ...