Urta un panettone e un' auto poi si ribalta in centro ad Albavilla
Un insoltio incidente quello avvenuto ad Albavilla, in via Volta, intorno alle 18 di venerdì 24 ottobre 2025. Un 77enne alla guida della sua vettura avrebbe urtato un panettone stradale e un altro veicolo per poi finire ribaltato su un lato. Il fianco dell'auto si sarebbe appoggiato su un. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Auto urta lo spartitraffico e si ribalta. Muore una donna, grave il marito - Gli accertamenti: non si esclude che l’incidente sia stato causato da un colpo di sonno ... Secondo msn.com
Dramma a Campobasso, auto urta muretto e si ribalta: muore 25enne, era incinta all’ottavo mese - Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 28 settembre, a Montenero di Bisaccia (Campobasso). Segnala fanpage.it
Urta un cartello stradale e si ribalta con l'auto, paura per un 55enne - L'incidente nella notte in strada Chiesuola, il conducente trasportato al Goretti in codice giallo. Come scrive latinaoggi.eu