Upamecano Inter confermato l’interesse per il colpo a zero | la sensazione
Inter News 24 Upamecano Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Bayern Monaco nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. Nel suo recente video su YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su alcune voci di mercato che riguardano la difesa dell’ Inter. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco. Sebbene l’Inter apprezzi molto il giocatore, Romano ha sottolineato che l’operazione a parametro zero sarebbe estremamente complicata. Le richieste del centrale francese sono alte e la concorrenza, soprattutto da club come il Bayern Monaco e altre potenze europee, rende difficile un trasferimento. 🔗 Leggi su Internews24.com
Approfondisci con queste news
Romano: "Acerbi via dall'Inter a fine stagione? C'è la possibilità. Cosa risulta su Upamecano e Guehi. E Kim..." - X Vai su X
Ecco gli aggiornamenti di Fabrizio Romano su Upamecano in chiave Inter - facebook.com Vai su Facebook
Niente Inter: Upamecano a zero in un’altra big italiana - Il futuro di Upamecano potrebbe essere in Italia, ma non all'Inter. calciotoday.it scrive
Inter, niente Upamecano (a zero) per 19 milioni di motivi: ma c’è uno spiraglio | CM.IT - Il difensore francese in scadenza col Bayern è nel mirino dei nerazzurri in vista del 2026. Secondo calciomercato.it
Upamecano piace all'Inter per il dopo Acerbi: Marotta sonda il terreno col Bayern Monaco - Il mercato non si ferma mai e l'Inter, dopo il ringiovanimento della rosa iniziato la scorsa estate, ha messo gli occhi su Dayot Upamecano. Come scrive ilmessaggero.it