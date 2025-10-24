Upamecano Inter confermato l’interesse per il colpo a zero | la sensazione

Inter News 24 Upamecano Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Bayern Monaco nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. Nel suo recente video su YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto su alcune voci di mercato che riguardano la difesa dell’ Inter. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Dayot Upamecano, difensore del Bayern Monaco. Sebbene l’Inter apprezzi molto il giocatore, Romano ha sottolineato che l’operazione a parametro zero sarebbe estremamente complicata. Le richieste del centrale francese sono alte e la concorrenza, soprattutto da club come il Bayern Monaco e altre potenze europee, rende difficile un trasferimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

