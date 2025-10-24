Uomo si ribalta in kayak a causa dell’acqua troppo fredda e il video del suo tentativo di salvarsi diventa virale

Un video pubblicato sull’account TikTok @markkearneykayak mostra un incidente durante un’uscita in kayak. Nel filmato, un uomo prova a immergersi in un fiume con il suo kayak, ma appena entra in acqua qualcosa va storto. L’acqua è troppo fredda, come segnalato nella didascalia del video, e l’uomo prova a risalire. Nel tentativo di rimanere a galla e in equilibrio, il kayak si ribalta. Agitando i remi, il professionista riesce a riemergere facendo una capovolta su se stesso. Dopo alcuni secondi di assestamento, riesce a ributtarsi sulla superficie solida e uscire dall’acqua illeso, anche se visibilmente scosso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

