Uomini e Donne Tony del trono over sta mentendo? Ha lasciato la fidanzata per il programma

Arriva una scottante segnalazione su Tony, nuovo volto del trono over di Uomini e Donne. Ecco tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Tony del trono over sta mentendo? “Ha lasciato la fidanzata per il programma”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Commenti a caldo tutti da ascoltare Scoprite cosa ci hanno detto alcuni protagonisti del parterre di $UominieDonne dopo la puntata! Telecamere spente, Witty accesa con $cipster $adv - X Vai su X

Uomini e Donne, Tony del trono over sta mentendo? “Ha lasciato la fidanzata per il programma” - Arriva una scottante segnalazione su Tony, nuovo volto del trono over di Uomini e Donne. Si legge su comingsoon.it

Tony, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Chi sceglierà tra Barbara, Federica R. e Gloria? - Tutto su Tony, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce contemporaneamente con Barbara, Federica e Gloria. ilsussidiario.net scrive

Uomini e Donne, arriva una segnalazione bomba sul passato di Tony: ecco quale - Scopri le ultime novità su Tony, il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, al centro di accesi dibattiti. Da mondotv24.it