Uomini e Donne il nuovo cavaliere Tony sotto accusa | Era fidanzato fino ad agosto

Dopo aver attirato l'interesse di Federica, Barbara e Gloria, arriva una segnalazione che mette in dubbio la sua sincerità: Tony avrebbe nascosto una relazione recente. Tony Scaffidi è uno degli ultimi cavalieri approdati sul parterre del Trono Over di Uomini e Donne e, fin dal suo ingresso, ha subito attirato l'attenzione di diverse dame. In particolare, Federica, Barbara De Santi e Gloria Nicoletti si sono mostrate molto interessate a conoscerlo meglio. Tuttavia, nelle ultime ore una segnalazione diffusa da Lorenzo Pugnaloni ha gettato nuove ombre sul percorso del cavaliere nel dating show di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Uomini e Donne, il nuovo cavaliere Tony sotto accusa: “Era fidanzato fino ad agosto”

Approfondisci con queste news

“Non bacio più nessuno!” $UominieDonne - X Vai su X

Nel novembre 1842 decine di uomini, donne e bambini ridotti in schiavitù scattano all’alba da Webbers Falls, nel Territorio Indiano. Chiudono in casa i sorveglianti, prendono cavalli e fucili e puntano a sud: il Messico, dove la schiavitù è illegale. Non è una f - facebook.com Vai su Facebook

Uomini e Donne, il nuovo cavaliere Tony sotto accusa: “Era fidanzato fino ad agosto” - Dopo aver attirato l'interesse di Federica, Barbara e Gloria, arriva una segnalazione che mette in dubbio la sua sincerità: Tony avrebbe nascosto una relazione recente. movieplayer.it scrive

Chi è Christian, cavaliere di Uomini e Donne/ Lite con Isabella: lei lo schiaffeggia, le telecamere censurano - Tutto su Christian, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che, dopo un mese, chiude con Isabella. Scrive ilsussidiario.net

Tony, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Chi sceglierà tra Barbara, Federica R. e Gloria? - Tutto su Tony, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne che esce contemporaneamente con Barbara, Federica e Gloria. Segnala ilsussidiario.net