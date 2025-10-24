Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 24 ottobre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 24 ottobre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Agnese chiude definitivamente con Federico. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Cristiana. La tronista è uscita in esterna con Jakub che viene nuovamente messo sotto attacco dagli altri corteggiatori. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45  qui su “Superguida Tv” con le  video notizie da  Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 24 ottobre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

