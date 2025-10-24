Un’orsa con tre cuccioli si aggira a Palena il sindaco | Massima attenzione non lasciate cibo all’aperto
Un’orsa con tre cuccioli è stata avvistata più volte negli ultimi giorni nei pressi del centro abitato e nelle aree circostanti Palena. Lo segnala il sindaco Claudio D’Emilio, che ha diffuso un messaggio rivolto ai cittadini per sensibilizzare sulla corretta convivenza con la fauna selvatica e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
