Uno studente casertano tra i 25 Alfieri del Lavoro premiati da Mattarella
C’è anche uno studente matesino tra i nuovi ‘Alfieri del Lavoro’ che hanno ricevuto gli attestati d’onore e la medaglia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di Guerrino Davide Cassella, che si è diplomato lo scorso luglio al Liceo Galilei di Piedimonte Matese e che è tra i. 🔗 Leggi su Casertanews.it
