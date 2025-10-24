Uno smash contro la leucemia | Ail Roma Padel Cup 2025 al Due Ponti Sporting Club
Roma – Torna l’appuntamento con l’AIL ROMA PADEL CUP 2025, il torneo organizzato da AIL Roma al Due Ponti Sporting Club, per raccogliere fondi da destinare alla Ricerca Scientifica contro i tumori del sangue. Sabato 25 ottobre alle 12.00, scenderanno in campo le coppie vincitrici delle tappe primaverili, insieme a volti noti del calcio e dello spettacolo. In gara le squadre maschili, femminili e miste, per una giornata all’insegna dello sport e della solidarietà. Tanti gli appassionati di padel che prenderanno parte al torneo: Samanta Togni, Flavia Vento, Sofia Bruscoli, Simone di Pasquale, Jonis Bascir, Jimmy Ghione, Dario Marcolin, Fernando Orsi, Alessandro Lupi, Flaminia Bolzan, Antonio Mezzancella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
