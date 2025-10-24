Le ultime settimane nella Casa del Grande Fratello sono caratterizzate da ritmi lenti e scarsa tensione tra i concorrenti, nonostante le sollecitazioni arrivate dalla conduttrice Simona Ventura. Pare che i gieffini continuino a comportarsi come “campeggiatori in vacanza”, mentre sui social si discute più delle indiscrezioni provenienti dall’esterno che di ciò che accade realmente nei Lumina Studios. Secondo quanto raccontato dall’esperta di gossip Deianira Marzano un presunto membro della produzione avrebbe inviato una segnalazione su un episodio avvenuto durante la notte. “Appartengo alla produzione, ma qui stanotte è successo qualcosa su cui stiamo ancora ridendo”, si legge nel messaggio pubblicato online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Uno dei concorrenti si è letteralmente fatto la pipì a letto ma non posso dire chi è": la rivelazione choc di un autore del Grande Fratello