Università Sciacca ospita il nuovo master in economia per Pmi e cooperative
Sciacca torna a essere sede universitaria grazie al nuovo master dell’università degli studi di Palermo in “Economia e amministrazione delle aziende cooperative e delle Pmi”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche dell’ateneo e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
