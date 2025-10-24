Università Sciacca ospita il nuovo master in economia per Pmi e cooperative

Agrigentonotizie.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sciacca torna a essere sede universitaria grazie al nuovo master dell’università degli studi di Palermo in “Economia e amministrazione delle aziende cooperative e delle Pmi”. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche dell’ateneo e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

