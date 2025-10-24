Università Pravettoni UniMi | Agorà della psicologia è racconto oltre il disagio
Roma, 24 ott. (Adnkronos Salute) - "L'Agorà della psicologia nasce dall'iniziativa di un gruppo di psicologi che hanno iniziato a collaborare partendo da un'idea semplice, ma importante: la psicologia non può essere rappresentata solo attraverso il disagio. Abbiamo sentito il bisogno di creare uno spazio capace di raccontarla in modo positivo, attraverso l'arte, la letteratura e la filosofia". Così Gabriella Pravettoni, professoressa di Psicologia all'università degli Studi di Milano, partecipando oggi alla presentazione del progetto culturale dell'ateneo meneghino, che "vuole dare vita a un momento di incontro e di riflessione condivisa tra studenti e cittadinanza. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
#ESMO2025: al simposio sulla Survivorship, la Prof.ssa G. Pravettoni, Dir. Div. Psicologia IEO, ricorda che “la cronicizzazione del tumore è un bene, ma serve attenzione anche al benessere psicologico dei pazienti”.Leggi l’articolo e ascolta l’intervista - X Vai su X
Domani alle 17 si terrà il terzo modulo della serie di webinar dedicati ai tumori ginecologici e al burnout negli operatori sanitari. Insieme a noi: Roberto Sabbatini, Dirigente Medico, S.C. Oncologia, AOU Policlinico di Modena Gabriella Pravettoni, Direttrice dell - facebook.com Vai su Facebook