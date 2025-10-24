United Rugby Championship e Top 14 | super weekend su Sky e NOW

Sarà un weekend incandescente per tutti gli amanti del rugby: il programma di Sky Sport Il grande rugby, sempre più spettacolare e ricco di emozioni, è in diretta su Sky e in streaming su NOW. In questo fine settimana 3 partite di altissimo livello tra United Rugby Championship e Top 14. Sabato 25 ottobre si gioca la 5ª giornata dell’URC: impegno difficilissimo per Benetton, che allo stadio Monigo di Treviso ospiterà la capolista, imbattuta, Stormers. Diretta alle 18.30 su Sky Sport Max e NOW. Alla stessa ora le Zebre, l’altra franchigia italiana, sarà opposta al Leinster, in diretta su Sky Sport Mix e NOW. 🔗 Leggi su Sportface.it

