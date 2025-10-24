Un’indagine nella storia fanese firmata da Dante Piermattei

È uscita e verrà presentata ufficialmente oggi l’ultima fatica letteraria di Dante Piermattei (foto), storico fanese ottuagenario che in decenni di ricerche ha regalato alla città numerose "chicche" di storia locale, riportando alla luce personaggi, episodi e curiosità del passato. Con il suo inconfondibile stile divulgativo e una scrittura colta ma accessibile, Piermattei continua a intrecciare le trame della memoria collettiva fanese con quelle della grande storia. Stavolta firma per la Fondazione Carifano il volume "Attorno all’ultimo Malatesta fanese. Fatti e misfatti nel tempo di Roberto il Magnifico ", un racconto storico e visivo che attraversa i secoli con passo leggero, tra documenti d’archivio, miniature e leggende tramandate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

