UNICEF | 188 casi di poliomielite registrati nel 2025 tra i livelli più bassi della storia

In occasione della Giornata Mondiale della Poliomielite, l’UNICEF ricorda i progressi storici nell’eradicazione della malattia e le sfide ancora aperte per proteggere milioni di bambini nel mondo. 24 ottobre 2025 – Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Poliomielite, l’UNICEF ricorda che tra il 1° gennaio e il 5 ottobre di quest’anno sono stati registrati 188 casi di poliomielite nel mondo – tra i livelli più bassi della storia. La malattia è sull’orlo dell’eradicazione e rimane endemica in solo due paesi Afghanistan e Pakistan, dove nel 2024 si sono registrati complessivamente 99 casi di poliomielite. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it