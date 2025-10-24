UniBg successo per la quarta edizione della Festa delle matricole
L’EVENTO. Più di 1000 le nuove studentesse e i nuovi studenti protagonisti dell’evento tenutosi giovedì 23 ottobre presso ChorusLife a Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
