Unghie incarnite | come affrontarle con l’arrivo dell’autunno

Con l’arrivo del mese di Novembre, il cambio di stagione porta temperature più fresche, colori autunnali e il passaggio dalle scarpe aperte estive a quelle chiuse invernali. Questo cambiamento può influire sulla salute dei piedi, aumentando il rischio di problemi come l’unghia incarnita: un disturbo comune ma spesso sottovalutato. Dolore, arrossamento e, nei casi più gravi, infezione possono rendere questo problema fastidioso, soprattutto con calzature meno traspiranti. Ma cos’è esattamente l’unghia incarnita? Quali sono le sue cause? E come si può trattare in modo efficace, evitando che ritorni? Rispondiamo a queste domande, offrendo consigli pratici per prenderti cura dei tuoi piedi con l’aiuto della dott. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

