Mentre al cinema esce la loro nuova collaborazione, in tv arriva la terzultima. Preparatevi a una serata particolare davanti al piccolo schermo, perché Yorgos Lanthimos ed Emma Stone ci presentano le loro Povere creature! Proprio in occasione dell’uscita nelle sale italiane dell’ottava opera del regista greco, Bugonia, e quarta collaborazione con l’attrice americana, Cielo presenta il ciclo Lo sguardo di Lanthimos, che si apre con la prima visione assoluta, alle 21.15, di questa commedia grottesca. Su Cielo arriva Lo sguardo di Lanthimos, ciclo di film del regista. Partendo proprio da stasera in tv in prima visione assoluta con Povere creature! (2023), vincitore del Leone d’Oro alla 80esima Mostra del Cinema di Venezia e di 4 premi Oscar 2024 (a Emma Stone, ma anche a scenografia, trucco e costumi ), nelle prossime settimane Cielo – canale 26 del digitale terrestre – dedica una retrospettiva a Yorgos Lanthimos. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Un'eroina moderna, una commedia grottesca: "Povere creature!" di Yorgos Lanthimos con Emma Stone è il film da vedere stasera in tv