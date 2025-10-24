A Rimini ci sono 11mila persone anziane che vivono sole in case. Si tratta di quasi un terzo dei 37.924 ultrasessantacinquenni in città. Un numero molto alto che pone il problema dell’ isolamento. La risposta arriva dai centri sociali per anziani, ben 11 sul territorio, e dai 4 luoghi di aggregazione sociale. E questa la rete di cui parla l’amministrazione per combattere la solitudine e favorire al contrario lo scambio tra generazioni. Una rete di cui non si può fare ameno, confermano dal municipio. "Parliamo di una rete diffusa sul territorio - spiega Kristian Gianfreda, assessore ai Servizi sociali - radicata e di grande valore sociale per la comunità riminese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Undicimila anziani soli. Per aiutarli 15 centri