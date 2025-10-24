Undici film due serie tv e un documentario da vedere su Prime Video questo weekend 24-26 ottobre

Tra una settimana sarà Halloween, ma se cercate qualche film o serie tv da brivido per questo weekend su Prime Video c'è già parecchia scelta. Innanzitutto perché sono usciti il finale di Gen V 2 e la nuova miniserie thriller-crime-horror Lazarus di Harlan Coben. Le novità di questa settimana. 🔗 Leggi su Today.it