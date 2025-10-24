Tempo di lettura: 2 minuti “Le esportazioni di prodotti agroalimentari italiani nel primo semestre del 2025 hanno fatto registrare un risultato positivo rispetto all’anno precedente, in particolare con un incremento del 5% sui mercati statunitensi, a differenza di altri comparti in crisi, Ma la politica dei dazi imposta da Trump muterà rapidamente la situazione”. Così Gennaro Scognamiglio, presidente nazionale di Unci AgroAlimentare. “Il quadro economico e commerciale – spiega il dirigente dell’associazione di settore del mondo cooperativistico – è abbastanza articolato. Le produzioni alimentari made in Italy, forti di un livello qualitativo alto e di una reputazione positiva sui mercati internazionali, sono riuscite grazie anche ad una programmazione degli ordini messa in atto dalle aziende delle due sponde dell’Atlantico, ad evitare per la prima parte del 2025 l’impatto delle politiche protezionistiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Unci AgroAlimentare, Scognamiglio: “Crescita export primo semestre rischia di essere vanificata dai dazi”