Un’alleanza per il mare e l’ambiente | intesa tra l’Ordine dei Chimici e Fisici della Campania e la Stazione Dohrn

L’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania amplia le sue collaborazioni eccellenti: firmata una convenzione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn, “finalizzata – si legge in una nota – a rafforzare la sinergia tra le istituzioni che si occupano delle scienze chimiche e fisiche e nella ricerca marina”. Ne dà notizia la presidente Rossella Fasulo, nell’ambito della “Settimana Internazionale della Chimica” che termina domani, sabato 25 ottobre. La convenzione, che avrà durata quinquennale, “stabilisce un impegno reciproco tra i due enti finalizzata alla creazione di un polo di eccellenza per il monitoraggio ambientale e la qualità delle acque marine, attraverso lo sviluppo di metodologie avanzate di analisi chimico-fisica e biologica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondisci con queste news

Imperia, un mare più pulito: nasce un’alleanza tra Comune e pescatori contro l'inquinamento marino I pescatori diventano sentinelle del mare, accordi storici per la raccolta dei rifiuti marini nei porti L'area pilota per l'accordo con i pescatori professionisti è - facebook.com Vai su Facebook

Kabashi chiede una casa al mare, l’Ascoli dice no: intesa saltata - È quella che pretendeva Elvis Kabashi nel momento in cui stava per firmare per l’Ascoli e che adesso lo ha fatto balzare agli onori delle cronache, nochè ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Le rotte della formazione. Intesa Siaf-Gente di Mare - Una nuova e importante alleanza per l’alta formazione, con l’obiettivo di supportare il tessuto produttivo regionale e formare i professionisti del futuro. Riporta lanazione.it

Tutela del mare, intesa tra Consiglio Marche e la Lega Navale - Tutela dell'ambiente, promozione della sicurezza e della cultura del mare, inclusione sociale e valorizzazione del territorio. Riporta ansa.it