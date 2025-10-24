Una vicenda delicatissima ad Agropoli | il caso di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia

Cilentoreporter.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, la comunità di Agropoli è stata scossa da una notizia che ha suscitato preoccupazione e indignazione. Un 41enne, attualmente in custodia cautelare presso la casa circondariale di Vallo della Lucania, è stato arrestato dai carabinieri L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

una vicenda delicatissima ad agropoli il caso di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia

© Cilentoreporter.it - Una vicenda delicatissima ad Agropoli: il caso di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Vicenda Delicatissima Agropoli Caso