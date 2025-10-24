Una via e due parchi dedicati a tre figure che hanno segnato la storia del territorio

La giunta comunale di Cadoneghe ha approvato la delibera per l’intitolazione della nuova area di circolazione e delle aree verdi realizzate all’interno del piano di recupero “Ex Grosoli”. La nuova via e i due parchi porteranno i nomi di Franco Grosoli, Rosanna Carteri e Francesco Canella, tre. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

