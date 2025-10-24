Una super-Terra vicina rilancia la caccia ai mondi abitabili
È il tipo di notizia che accende la fantasia e chiede pazienza: un mondo vicino, forse roccioso, nella zona abitabile della sua stella. Si chiama GJ 251 c, dista meno di vent’anni luce e potrebbe avere le condizioni giuste per l’acqua liquida. Ma la domanda resta sospesa: c’è vita laggiù? Un vicino cosmico che ci . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
