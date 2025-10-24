Una strada più sicura a Grisì | mezzo milione di euro per sistemare la Sp39
In arrivo 500mila euro per la SP39 a Monreale. Sopralluogo per avviare i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del tratto L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pontecagnano, insetti nelle merende a scuola: mensa torna sicura. Il sindaco rassicura: "Controlli effettuati, da domani tutto regolare" - LEGGI: https://vocedistrada.it/localita/pontecagnano-faiano/pontecagnano-insetti-nelle-merende-a-scuola-mensa-torna-sicu - facebook.com Vai su Facebook