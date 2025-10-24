Una sfida spartiacque Soltanto per cuori forti
Allacciatevi le cinture, carissimo giocatori del Tennis Italia Forte dei Marmi. All’orizzonte c’è una sfida per cuori forti, di quelle per uomini duri, scorza e cuore da combattente, di testa e di gamba. Non solo: una partita che nasce con qualche defezione che produce scosse ripetute di tachicardia ai dirigenti versiliesi: sì, perché nella partita spartiacque della prima parte della stagione, contro la capolista Tc Selva Alta Vigevano, la formazione versiliese giuidata da Matteo Marrai si presenta con due defezioni importanti, Stefano Travaglia e Lorenzo Carboni. “Riusciremo ad essere competitivi lo stesso” ha assicurato il direttore tecnico del Tc Italia, Sergio Marrai, convinto che l’organico, al di là del peso delle defezioni, possa essere in grado di sopperire con l’orgoglio di appartenenza e la voglia di smentire il pronostico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
