Theatro Aps inaugura ’Michro’, una nuova rassegna di teatro contemporaneo. Sette appuntamenti da domani ad aprile 2026: dal teatro civile alla comicità, tra nomi affermati e nuove voci. "Con Michro vogliamo offrire al pubblico la possibilità di incontrare prospettive differenti sul presente. Non solo intrattenimento, ma anche stimolo al confronto e alla crescita collettiva, con spettacoli legati a temi attuali, alla disabilità e ai problemi della società odierna. Saranno spettacoli emozionanti, divertenti, stimolanti, che ricopriranno un ampio spettro emotivo attraverso svariate discipline teatrali" dichiara il presidente di Theatro Ettore Nicoletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una rassegna ’Michro’: si parte domani sera i sogni di Morgan