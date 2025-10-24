Una perdita improvvisa e scioccante | èmorta a 23 anni Isabelle Tate l’attrice di Nashville è stata stroncata da una rara forma della malattia di Charcot-Marie-Tooth

Isabelle Tate è morta a causa di una rara forma della malattia di Charcot-Marie-Tooth. La 23enne attrice interprete di 9-1-1 Nashville è deceduta il 19 ottobre scorso. La ragazza si era appena laureata alla Middle Tennessee State University e aveva ottenuto il suo primo ruolo da attrice nella serie della ABC. L’agenzia della Tate, The McCray Agency, ha dichiarato su Instagram che l’attrice è morta “serenamente” il 19 ottobre e la sua famiglia “chiede il rispetto della privacy mentre affronta questa perdita improvvisa e scioccante”. La CMT è una rara malattia multisistemica e multiorgano che causa sintomi permanenti e progressivi, tra cui debolezza muscolare e atrofia di braccia e gambe, perdita di sensibilità e altre complicazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

