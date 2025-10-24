una nuova impresa per olympia athletic team lo sport senza barriere vince sempre

Brescia – Ancora una volta Nicola Rocca e Giovanni Pili D’Ottavio, punte di diamante dell’Olympia Athletic Team, si sono confermati campioni nello sport e nella vita. I due portacolori della società bresciana che affianca atletica paralimpica e per normodotati hanno infatti vinto il Campionato Italiano Fispes di mezza maratona che si è svolto a Palermo ed entrambi sono riusciti nella vera e propria impresa di mettere in bacheca il terzo titolo tricolore consecutivo nella rispettiva categoria. Una continuità di successi che non solo conferma la caratura dei due atleti, ma offre anche ulteriore prestigio e significato al progetto che sta portando avanti con entusiasmo e convinzione il sodalizio guidato dal presidente Andrea Boroni, che punta a superare ogni barriera attraverso lo sport, visto come strumento vincente di inclusione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

