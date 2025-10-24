Nella splendida cornice di Palazzo Zambeccari, venerdì 10 ottobre si è tenuto l’evento di inaugurazione dei nuovi uffici di SANPAOLO INVEST, situati in Piazza de’ Calderini 22, a pochi passi dalla storica sede del gruppo Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking di via Farini 22. L’occasione ha segnato un doppio traguardo: oltre al taglio del nastro della nuova sede, i 19 Private Banker del team hanno festeggiato il primo anniversario della loro struttura, nata sotto la guida del Divisional Manager Giovanni Andalò, forte di un’esperienza decennale maturata nella precedente realtà professionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “UNA NUOVA CASA PER SANPAOLO INVEST”