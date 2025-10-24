UNA NUOVA CASA PER SANPAOLO INVEST
Nella splendida cornice di Palazzo Zambeccari, venerdì 10 ottobre si è tenuto l’evento di inaugurazione dei nuovi uffici di SANPAOLO INVEST, situati in Piazza de’ Calderini 22, a pochi passi dalla storica sede del gruppo Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking di via Farini 22. L’occasione ha segnato un doppio traguardo: oltre al taglio del nastro della nuova sede, i 19 Private Banker del team hanno festeggiato il primo anniversario della loro struttura, nata sotto la guida del Divisional Manager Giovanni Andalò, forte di un’esperienza decennale maturata nella precedente realtà professionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tommaso e Carmela hanno avuto le chiavi della nuova casa e si trasferiranno presto nella zona di Fondo Fucile... - facebook.com Vai su Facebook
#SANITÀ Una nuova Casa di Comunità per #Marghera! Questa mattina ho visitato il cantiere della nuova Casa di Comunità nell’area dell’ex Asilo Sacro Cuore, insieme al Direttore Generale dell’ULSS 3 Contato, all’Assessore Venturini e al Presidente Maro - X Vai su X
Nella divisione private di Intesa Sanpaolo 215 nuovi ingressi - Nei primi cinque mesi dell'anno sono stati inseriti 215 nuovi private banker nelle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e Iw Private Investments portando il totale dei professionisti a 5. ansa.it scrive
Neva Sgr, Intesa Sanpaolo investe nei radiofarmaci oncologici di nuova generazione di Nuclidium - Neva Sgr, la società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo controllata al 100 per cento da Intesa Sanpaolo innovation center, ha partecipato a un round di raccolta da 79 milioni di franchi ... Scrive lettera43.it
Intesa Sanpaolo nuova missione in Silicon Valley/ 12 Pmi eccellenze da Imprese Vincenti: made in Italy al top - 12 realtà, 12 eccellenze, 12 successi che sbarcano nella Silicon Valley: è una “mission” tutt’altro che “impossible” quella portata avanti da Intesa Sanpaolo grazie all’evento di successo di “Imprese ... Da ilsussidiario.net