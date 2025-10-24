Una medaglia per i volontari negli ospedali

Nei giorni scorsi Vasco Rossi ha avuto un successo eccezionale perché ha fatto visita ai bimbi del Rizzoli, per una sola volta. S. B. va al Rizzoli a portare giochi per i bimbi del reparto oncologico e di quello traumatico da diversi anni coprendo tutti i giorni dell’anno. Si ritiene che abbia fatto oltre 2.500 donazioni, ma nessuno se ne è accorto. Si deve dare più pubblicità al grande lavoro del volontariato. Alberto Bucchi Risponde Beppe Boni Chi agisce per il bene del prossimo, soprattutto negli ospedali, lo fa secondo le proprie possibilità. Vasco Rossi è un grande artista e a lui va un interminabile applauso per le visite periodiche che fa ai bimbi del Rizzoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

