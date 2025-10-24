Una manovra liberista che premia solo la spesa in armi Strozzinaggio! Ma l’alternativa c’è
La finanziaria del governo Meloni è uguale a quelle del governo Monti o di Draghi. Il suo cardine infatti è il diligente ossequio alle regole dell'austerità europea. Il nuovo Patto di Stabilità, sottoscritto dal governo Meloni assieme a tutto lo schieramento europeo che sostiene Ursula von der Leyen, è quello che decide davvero sul bilancio dello Stato. Il governo ha deciso di rientrare entro il famigerato, una volta fu definito stupido, vincolo del deficit pubblico massimo al 3%. Per questo bisogna tornare all' "attivo primario" del bilancio pubblico. Cioè lo stato deve raccogliere dai cittadini con tasse e contributi più di quanto restituisca in servizi e stipendi.
