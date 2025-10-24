Una manovra liberista che premia solo la spesa in armi Strozzinaggio! Ma l’alternativa c’è

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La finanziaria del governo Meloni è uguale a quelle del governo Monti o di Draghi. Il suo cardine infatti è il diligente ossequio alle regole dell’austerità europea. Il nuovo Patto di Stabilità, sottoscritto dal governo Meloni assieme a tutto lo schieramento europeo che sostiene Ursula von der Leyen, è quello che decide davvero sul bilancio dello Stato. Il governo ha deciso di rientrare entro il famigerato, una volta fu definito stupido, vincolo del deficit pubblico massimo al 3%. Per questo bisogna tornare all’ “attivo primario” del bilancio pubblico. Cioè lo stato deve raccogliere dai cittadini con tasse e contributi più di quanto restituisca in servizi e stipendi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

una manovra liberista che premia solo la spesa in armi strozzinaggio ma l8217alternativa c8217232

© Ilfattoquotidiano.it - Una manovra liberista che premia solo la spesa in armi. Strozzinaggio! Ma l’alternativa c’è

Contenuti che potrebbero interessarti

manovra liberista premia spesaManovra di bilancio 2026: Irpef, pensioni, bonus. Tutte le misure, punto per punto (il Testo ufficiale in PDF) - Approvata dal governo il 17 ottobre, la Manovra di bilancio 2026, la più stringata e restrittiva manovra degli ultimi anni, è stata finanziata con soli 18,7 ... leggioggi.it scrive

Manovra, Istituto Friedman: logica meramente contabile priva di visione economica liberale - Peirone (Milton Friedman Institute): "Manca una vera riduzione del carico fiscale e una riforma complessiva della spesa pubblica che restituisca ... Segnala affaritaliani.it

Manovra, per la Difesa 12 miliardi in più. Il Pil rivisto al ribasso - Ora è tutto pronto per avviare l’iter di chiusura della procedura in anticipo di un anno. Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Manovra Liberista Premia Spesa