Un dito medio esibito con orgoglio e una bottiglia di champagne stappata “in silenzio” per celebrare una presunta vittoria. Elisabetta Franchi ha affidato ai social la sua esultanza dopo l’udienza preliminare di mercoledì 22 ottobre, che la vede imputata con l’accusa di stalking ai danni di una sua ex migliore amica e consulente. Ma la realtà processuale appare più complessa di quanto celebrato dalla stilista. L’udienza, infatti, è stata rinviata al prossimo 7 novembre e il procedimento non è stato archiviato. Cosa ha deciso il Giudice. Il Gup di Bologna, Andrea Romito, non ha prosciolto la stilista, ma ha preso tempo, invitando la Procura a un’ulteriore riflessione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una grande vittoria”: il giudice chiede di “riqualificare il reato” di stalking nei confronti dell’ex amica, Elisabetta Franchi festeggia con champagne e dito medio