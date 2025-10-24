Una grande vittoria | il giudice chiede di riqualificare il reato di stalking nei confronti dell’ex amica Elisabetta Franchi festeggia con champagne e dito medio
Un dito medio esibito con orgoglio e una bottiglia di champagne stappata “in silenzio” per celebrare una presunta vittoria. Elisabetta Franchi ha affidato ai social la sua esultanza dopo l’udienza preliminare di mercoledì 22 ottobre, che la vede imputata con l’accusa di stalking ai danni di una sua ex migliore amica e consulente. Ma la realtà processuale appare più complessa di quanto celebrato dalla stilista. L’udienza, infatti, è stata rinviata al prossimo 7 novembre e il procedimento non è stato archiviato. Cosa ha deciso il Giudice. Il Gup di Bologna, Andrea Romito, non ha prosciolto la stilista, ma ha preso tempo, invitando la Procura a un’ulteriore riflessione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
TEMPO DI TORNARE A CASA Dopo la grande vittoria a Manduria, è il momento di riportare tutta la forza della Virtus Locorotondo tra le mura amiche! Domenica arriva il Sava, riempiamo il Viale Olimpia, facciamolo tremare con ogni applauso, ogni - facebook.com Vai su Facebook
“Una grande vittoria per Eugenio Giani e il centrosinistra, evviva. E ho l’impressione che Casa Riformista sia proprio una bella idea” #Toscana @matteorenzi - X Vai su X
Giudice chiede il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez - Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio di Begona Gomez, moglie del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, con l'accusa di un presunto reato di malversazione ... ansa.it scrive