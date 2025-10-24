Una giovane scrittrice del Kennedy quarta al prestigioso Premio Chiara Giovani

La pordenonese Nosrat Zakaria, studentessa dell’ITST Kennedy, è arrivata quarta al Premio Chiara Giovani con il racconto "La curva della stazione", una storia delicata e intensa di amicizia, sogni e legami che resistono al tempo.Nosrat Zakaria era stata selezionata tra i 25 finalisti tra i 221. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it