Una giornata di confronto interreligioso al Festival dello Spirito
Arezzo, 24 ottobre 2025 – Una giornata di confronto, condivisione e reciproca conoscenza tra le tradizioni religiose e spirituali di induismo, buddismo zen, cristianesimo e islam. Il Festival dello Spirito amplia i propri orizzonti con l'incontro “Fratelli tutti” che sabato 25 ottobre, dall'accoglienza delle 9.30 al concerto finale delle 21.00, sarà ospitato dalla chiesa di Sant'Antonino a Pieve a Socana dove don Enzo Greco ha dato vita a un Centro Ecumenico Interreligioso per promuovere fraternità, amicizia sociale e convivenza pacifica tra i popoli. I valori alla base di questo progetto, ispirato dall'enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco, saranno valorizzati nel programma della seconda edizione della rassegna promossa dall'associazione culturale Almasen con Serra Club Arezzo e Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, in un momento che troverà la propria unicità nell'unione di rappresentanti di diversi fedi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
