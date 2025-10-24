Una giornata a San Zeno di Montagna per scoprire il Marrone DOP e il tartufo del Monte Baldo

Appuntidizelda.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San Zeno di Montagna torna a vestirsi dei colori dell’autunno con la Festa del Marrone DOP, uno degli appuntamenti più attesi vicino al Monte Baldo. L’edizione 2025 si terrà nei. 🔗 Leggi su Appuntidizelda.it

una giornata a san zeno di montagna per scoprire il marrone dop e il tartufo del monte baldo

© Appuntidizelda.it - Una giornata a San Zeno di Montagna per scoprire il Marrone DOP e il tartufo del Monte Baldo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giornata san zeno montagnaPasseggiata panoramica sul Monte Baldo dove raccogliere i marroni - Un castagneto con una vista spettacolare sul Lago di Garda, immerso nella natura del Monte Baldo, apre le sue porte in autunno per regalare un’esperienza unica: raccogliere marroni lungo una suggestiv ... Secondo veronasera.it

giornata san zeno montagnaVelocità in salita: en plein di Schena, cinque su cinque a Cividale - L’infallibile pilota di San Zeno di Montagna centra il quinto successo di classe, è terzo assoluto a Cividale e fa man bassa di trofei nell’International Race Salita. Secondo comunicati-stampa.net

giornata san zeno montagnaRiparte la stagione del Marrone di San Zeno DOP: qualità e quantità al top - Riparte la stagione del Marrone di San Zeno di Montagna DOP, la cui produzione si prospetta ottima per qualità e quantità. Segnala freshplaza.it

Cerca Video su questo argomento: Giornata San Zeno Montagna