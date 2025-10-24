Una donna alla guida del tribunale | Questa è la casa di tutti i cittadini
Patrizia Pompei è la prima donna alla guida del tribunale di Prato. Pompei, 64 anni, ha giurato ieri assumendo così l’incarico di presidente del palazzo di giustizia pratese. Lo stesso palazzo da cui è cominciata la sua carriera e dove ha mosso i primi passi come magistrato. Pompei, che arriva da Firenze, vanta un lungo curriculum ed esperienze come giudice penale e civile, esecuzioni del lavoro, Riesame, famiglia, come delegato e presidente di sezione, tribunale delle imprese oltre a essere stata docente all’Università e formatore di tirocinanti e magistrati. All’insediamento della neo presidente c’erano la presidente facente funzioni Lucia Schiaretti, che tornerà al suo ruolo di presidente di sezione, il procuratore Luca Tescaroli, i rappresentanti delle autorità civili e delle forze dell’ordine, tanti avvocati e personale amministrativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
