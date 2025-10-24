Una delegazione di pescatori algerini in visita alle cooperative di Legacoop ospiti al mercato ittico
Dall’Algeria per conoscere le cooperative di pescatori della costa romagnola. Si è svolta da martedì a giovedì (23 ottobre) la visita di una delegazione algerina alle marinerie associate a Legacoop Romagna, organizzata nell’ambito del progetto Economie Bleupromosso in collaborazione con Legacoop. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
Il corpo privo di vita dell'uomo è stato recuperato all'interno del Canale dei Pescatori #CasilinaNews - facebook.com Vai su Facebook
Delegazione algerina in visita alle marinerie romagnole: cooperazione e sostenibilità in primo piano - Si è svolta da martedì a ieri la visita di una delegazione algerina alle ... Scrive chiamamicitta.it
Delegazione algerina in visita a Cesenatico: il modello cooperativo della pesca - Il documentario è firmato da Fuad Otul, un reporter emergente di Cesenatico. Come scrive livingcesenatico.it
Legacoop, cooperazione pesca Italia-Algeria nel Mediterraneo - Venticinque rappresentanti del mondo cooperativo algerino, tra direttori di cooperative, funzionari pubblici, pescatori e operatori del settore ittico, sono oggi a Roma per una visita studio in Italia ... Scrive ansa.it