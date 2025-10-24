Una colossale sbronza di mezzanotte | ragazzo soccorso d' urgenza ai Portici Plinio
Intorno a mezzanotte, a cavallo tra il 23 e il 24 ottobre, un'ambulanza della Croce Rossa di Como è dovuta intervenire in codice rosso ai Portici Plinio, in pieno centro a Como. Un ragazzo di 20 anni è stato soccorso dopo una chiamata al numero d'emergenza 112 che segnalava le condizioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Da Domani, Giovedì 16, riprendono le proiezioni del film fenomeno della stagione "LE CITTÀ DI PIANURA" di Francesco Sossai Ispirato al regista da “una colossale sbornia avuta con un amico a Venezia e da una miriade di appunti raccolti nel corso degli ann - facebook.com Vai su Facebook