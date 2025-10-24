Una colossale sbronza di mezzanotte | ragazzo soccorso d' urgenza ai Portici Plinio

Quicomo.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno a mezzanotte, a cavallo tra il 23 e il 24 ottobre, un'ambulanza della Croce Rossa di Como è dovuta intervenire in codice rosso ai Portici Plinio, in pieno centro a Como. Un ragazzo di 20 anni è stato soccorso dopo una chiamata al numero d'emergenza 112 che segnalava le condizioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

