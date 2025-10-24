Una cappella ’fantasma’ e quel ’Vendesi’
GROSSETO Una cappella fantasma al cimitero di Sterpeto. Eh sì. Di case abbandonate e diventate terra di nessuno ne conosciamo. In ogni città. Ma certo non avremmo pensato di poterci imbattere in qualcosa di simile in un cimitero. In questo caso nel cimitero principale della città. Un desolante cubo di cemento, con una vetrata rotta, ricoperta all’interno da guano di piccione. Una decina di anni fa una famiglia ottenne dal Comune la concessione per realizzare la propria cappella funeraria. Un’opera che nelle intenzioni doveva essere ambiziosa viste le dimensioni: un manufatto imponente, ma di fatto abbandonato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Alla Scoperta della Basilica: dalla Piazza fino alla Cappella dei Pazzi, un luogo di Arte Rinascimentale. - facebook.com Vai su Facebook