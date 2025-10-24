Una cappella ’fantasma’ e quel ’Vendesi’

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GROSSETO Una cappella fantasma al cimitero di Sterpeto. Eh sì. Di case abbandonate e diventate terra di nessuno ne conosciamo. In ogni città. Ma certo non avremmo pensato di poterci imbattere in qualcosa di simile in un cimitero. In questo caso nel cimitero principale della città. Un desolante cubo di cemento, con una vetrata rotta, ricoperta all’interno da guano di piccione. Una decina di anni fa una famiglia ottenne dal Comune la concessione per realizzare la propria cappella funeraria. Un’opera che nelle intenzioni doveva essere ambiziosa viste le dimensioni: un manufatto imponente, ma di fatto abbandonato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

una cappella 8217fantasma8217 e quel 8217vendesi8217

© Lanazione.it - Una cappella ’fantasma’ e quel ’Vendesi’

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Cappella 8217fantasma8217 Quel 8217vendesi8217