Una birra nella mano e nell’altra la cassa bluetooth giovane arrestato nel centro di Terni

Ternitoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato arrestato dalla polizia di Stato nella notte, in pieno centro cittadino, un cittadino tunisino di 20 anni, ritenuto responsabile di due episodi avvenuti a brevissima distanza l’uno dall’altro.Poco dopo l’una, la sala operativa della questura ha ricevuto la segnalazione del titolare di un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Una cassa di birra per Southgate, come on England! - Lo so, da mesi dico che l’Europeo lo vinceremo noi, ma poiché il calcio è uno sport meno democratico delle elezioni britanniche e più stronzo di quelle francesi confesso di non avere creduto sul serio ... Scrive ilfoglio.it

Spaccata nella notte nel bar di Centobuchi per rubare (solo) il fondo cassa (e qualche birra) - race motor café', bar sulla Salaria a Centobuchi nei pressi del distributore TriOil. Riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Birra Mano Nell8217altra Cassa