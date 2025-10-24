Arezzo, 24 ottobre 2025 – Si terrà domani, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 17.30, nella suggestiva cornice di Palazzo del Podestà, la presentazione del volume “Da Adriano a Zahavi. Bidoni e meteore della Serie A”, curato da Alessio Dimartino. Un appuntamento dedicato agli appassionati di calcio e di storie curiose, che promette un “viaggio ironico e pungente tra i flop più clamorosi della storia del calcio italiano”. Ad aprire l’incontro sarà il saluto istituzionale del Sindaco Silvia Chiassai Martini, seguito dagli interventi dello scrittore Gianni Sereni – autore, tra l’altro, del romanzo “La rovescio in provincia” e di uno dei capitoli del volume – e dello speaker radiofonico Gianni Vieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

