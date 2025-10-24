Un terrazzo per la comunità | Ceccano riscopre il valore dei luoghi condivisi
Domani, sabato 25 ottobre 2025, a Ceccano è in programma una nuova iniziativa di rigenerazione urbana promossa da Retake Ceccano, dedicata alla rigenerazione del terrazzo dell’ex mattatoio, con l’obiettivo di restituire decoro, colore e vivibilità a un angolo della città da troppo tempo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il rogo sul terrazzo dell’impianto chiuso è partito da un braciere di pianali e solventi. Il vicesindaco Masini: "Pavimento da rifare" - facebook.com Vai su Facebook