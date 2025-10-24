Un Teatro di Comunità per l' Umbria | così rinasce la Valle dei Tre Castelli

Perugia, 24 ottobre 2025 – Un panorama magico e un sogno nel cassetto: trasformare uno spicchio di natura in luogo culturale. E’ nata cosi nel cuore dell’Umbria, nello scenario della " Valle dei Tre Castelli " (Sant’Apollinare, Cibottola e Spina) l’idea di risorgere grazie all'impegno dal basso. È qui che potrebbe nascere il Teatro della Terra d’Umbria (TTU), un progetto culturale ambizioso che mira a trasformare una boscaglia pubblica abbandonata in un vibrante anfiteatro a cielo aperto. L'iniziativa, promossa dall' Associazione Spin-A Enhancing People sulla scia dei sette anni di successo del Geko Festival, non è solo la creazione di uno spazio per eventi, ma un profondo atto di rigenerazione e bene comune per l'Umbria interna, un territorio ancora vulnerabile allo spopolamento post-sisma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un Teatro di Comunità per l'Umbria: così rinasce la Valle dei Tre Castelli

