Fine settimana nel segno della lettura con un tema molto caro ai lettori di Quotidiano Nazionale, ovvero quello dei motori e delle nuove modalità di movimento. Sabato, in abbinamento gratuito con i giornali del nostro Gruppo, ci sarà il magazine QN Mobilità con un un focus sulla stagione invernale alle porte e le regole in materia di codice della strada sulle dotazioni per chi viaggia. Spazio alle novità in tema di auto, moto e bici e approfondimenti su treni e aerei. Riflettori puntati sulle nostre città, con l’evoluzione della mobilità a Pistoia, nodo nevralgico per la Toscana e il centro Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un sabato nel segno dei motori. Gratis il mensile Qn Mobilità