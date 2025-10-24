un ricordo di vittorio arrigoni il brianzolo morto a gaza nel 2011

Per la prima volta arriva a Monza lo spettacolo di Gianluca Foglia, dal titolo “ Vittorio Arrigoni a Gaza “, una toccante narrazione di teatro civile con musica e disegno dedicati all’attivista, giornalista e scrittore brianzolo Vittorio Arrigoni, ucciso a Gaza il 15 aprile 2011, a soli 36 anni. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Monza, è per questa sera al teatro Binario 7, alle 21, con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Pacifista e sostenitore della soluzione binazionale come strumento di risoluzione del conflitto israelo-palestinese, unico italiano presente a Gaza durante i bombardamenti israeliani dell’operazione “Piombo fuso“, Vittorio Arrigoni, Vik per gli amici, raccontò i giorni della sanguinosa offensiva in articoli pubblicati da Il Manifesto, che concludevano sempre con la frase "Restiamo umani". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

