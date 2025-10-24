Un progetto pro-bono per prevenire i femminicidi e sostenere l’associazione Donnexstrada
I n Italia, ogni 3,8 giorni viene commesso un femminicidio. Un dato scioccante, confermato dal triste trend del 2025 – che ha già fatto registrare oltre 60 episodi nei primi 8 mesi dell’anno. In questo contesto, su iniziativa dell’onorevole Chiara Gribaudo, è stato presentato oggi alla Camera dei deputati il “Calendario Rosso”: un’iniziativa di sensibilizzazione pro-bono, patrocinata dal Comune di Milano e ideata da Havas Italia, a sostegno dell’Associazione Donnexstrada, con la collaborazione di Cnc Media, parte di eGroup Italy, media company e agenzia creativa. Dichiarazioni dell’onorevole Chiara Gribaudo e Caterina Tonini, ceo di Havas Creative Network Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
