Alla Festa del Cinema di Roma, nella cornice della sezione Alice nella Città, è stata presentata in anteprima la terza stagione di Un Professore. La serie, firmata da Rai Fiction in collaborazione con Banijay Studios Italy e diretta da Andrea Rebuzzi, andrà in onda su Raiuno a partire dal 20 novembre, con sei appuntamenti in prima serata. La nuova stagione, scritta da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni e Fidel Signorile, ruota attorno agli ultimi mesi di scuola della 5a B del Liceo Da Vinci. I ragazzi si trovano a vivere un momento decisivo: la maturità si avvicina e con essa la necessità di scegliere chi diventare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Un Professore 3”, intervista al regista Andrea Rebuzzi: “Il percorso della maturità riguarda giovani e adulti. I Simuel? Non sono condizionato da quello che leggo sui social”

